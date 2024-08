A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos do filho, Bernardo, na creche

Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Bernardo, de 1 aninho, na creche.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o menino, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario, aparece fazendo algumas atividades e se divertindo com os amiguinhos. Ao receber as imagens da creche, a mamãe se derreteu.

"Toda vez que a @crecheescolaprimeira me envia fotos eu derreto de tanto amor, olha quantas atividades legais, e as apresentações? Já teve circo, folclore, frutinhas, fantoches, entre várias outras. Lugar de amor", escreveu a artista na legenda da publciação.

Em março, Camila fez um relato sobre a adaptação do filho na creche. A atriz confessou colocar o menino nesse ambiente foi uma decisão importante para o desenvolvimento dele. "Hoje completamos 4 meses da minha melhor escolha, colocar o Bê na creche. Era aquela mãe que dizia: Meu filho só vai pra creche após 2 anos. Repeti isso tantas vezes, mas trocando e dividindo com outras mães, percebi o quão importante seria essa nova etapa das nossas vidas [...]", disse ela em um trecho.

Confira:

