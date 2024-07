Bruna Biancardi se derrete ao ver Neymar Jr brincando com Mavie: ‘Papai’

Bruna Biancardi encanta ao compartilhar cliques com o namorado, Neymar Jr, e a filha, Mavie, durante temporada na Arábia Saudita

Bruna Biancardi não esconde que está feliz da vida em sua reconciliação com Neymar Jr! Na última quinta-feira, 25, a influenciadora digital e modelo se derreteu ao ver o jogador de futebol levar a filha, Mavie, de apenas nove meses, para conhecer o estádio de seu clube, o Al-Hilal, durante a estadia da família na Arábia Saudita.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi compartilhou uma foto encantadora do craque segurando a filha deles no colo no vestiário do time. No registro, o jogador mostra a bebê a sua foto na televisão. Na legenda, ela se derreteu com o momento em família: “O treino do papai hoje teve reforço”, escreveu ela, que ainda acrescentou um emoji de coração.

Bruna Biancardi compartilha registros de Neymar Jr e Mavie - Reprodução/Instagram

Nos stories do Instagram, Bruna também mostrou que participou do passeio e apareceu no campo e ajudando a filha a dar alguns passinhos em um vídeo. Além disso, a influenciadora revelou que aproveitou a folga do jogador e que passaram a madrugada assistindo televisão após o dia com a pequena: “Day off. Nosso momentinho”, disse ela.

Bruna Biancardi compartilha registros com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação no início do mês. O jogador e a influenciadora digital haviam anunciado o ponto final no namoro em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento de sua primeira filha juntos, Mavie. Agora, a influencer acompanha o jogador em seus treinos na Arábia Saudita.

Bruna Biancardi ganhou anel de reconciliação com Neymar Jr:

Bruna Biancardi tem sido vista usando um anel de grife no dedo anelar, e o motivo por trás do presente veio à tona: a joia estaria relacionada à sua reconciliação com Neymar Jr. Segundo informações do jornal Extra, a influenciadora digital teria recebido o presente como um símbolo para selar seu relacionamento com o jogador de futebol.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi tem sido vista usando a joia no dedo anelar em praticamente todas as fotos recentes desde o início de julho, quando assumiu a reconciliação. O anel, que é preto e tem o estilo de uma aliança com o logo da grife italiana, é de metal esmaltado e custa R$ 2,5 mil, conforme informou o jornal; confira o anel!