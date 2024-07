Mãe da filha caçula de Neymar Jr volta a mostrar o rosto da bebê

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena aparece em nova imagem nas redes sociais e esbanja fofura enquanto dorme

A família de Neymar Jr aumentou! Na semana passada, ele apresentou sua terceira filha, Helena, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Agora, a mãe da criança mostrou uma nova imagem do rostinho da bebê.

Nos stories do Instagram, Amanda mostrou um vídeo breve da herdeira dormindo. Na imagem, a bebê apareceu fazendo careta enquanto descansava.

Helena nasceu no dia 3 de julho de 2024 em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 9 meses, fruto do namoro com Bruna Biancardi.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Significado do nome Helena

O jogador de futebol Neymar Jr acaba de apresentar sua terceira filha, Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. O atleta mostrou as primeiras fotos do rosto da bebê para seus fãs e encantou a todos. Agora, que tal saber o significado do nome dela?