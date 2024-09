Bolo de aniversário de Laura Neiva fica quase disfarçado na mesa. Veja a foto!

Laura Neiva escolhe um bolo de aniversário com decoração inusitada e o doce quase fica disfarçado no meio da mesa

A atriz Laura Neiva celebrou seus 31 anos de idade em uma festa animada no jardim de sua casa. Casada com Chay Suede, ela está grávida pela terceira vez e reuniu seus amigos para uma festa com tema diferentão.

Laura escolheu o tema de cogumelos para sua festa e recebeu um bolo de aniversário inusitado. O bolo da atriz foi decorado com vários cogumelos coloridos. Inclusive, o doce se misturou com a decoração da mesa e ficou quase disfarçado entre os outros docinhos e decorações.

Nas redes sociais, a artista falou sobre a festa. "Sábado foi dia de comemorar meu aniversário, e mais uma vez foi lindo, maravilhoso e eu quero agradecer a todos meus amigos e MÃE. Que sempre embarcam nas minhas ideias e sugerem coisas mais loucas ainda. Amo vocês, muito muito obrigada", disse ela.

Vale lembrar que Laura e Chay vão ser pais pela terceira vez. Os dois já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2 anos.

Bolo de aniversário de Laura Neiva - Foto: Reprodução / Instagram

Acordo de Chay Suede e Laura Neiva

O ator Chay Suede revelou em entrevista ao Fantástico que fez um acordo com sua esposa, a modelo Laura Neiva, sobre o sexo do bebê que esperam. Eles, que já são pais de Maria, de quatro anos, e José, de dois, só descobrirão o sexo do terceiro filho no momento do parto.

"A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais", disse ele, que completou: "Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia".

Durante o papo com Eliana no quadro Aqui em Casa, o artista adiantou que o nascimento do herdeiro está previsto apenas para a primeira quinzena de novembro. Vale lembrar que Chay Suede e Laura estão juntos desde setembro de 2014 e oficializaram a união em fevereiro de 2019.