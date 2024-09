Laura Neiva inova com tema diferente em aniversário de 31 anos; veja fotos

Comemorando 31 anos de vida, a atriz Laura Neiva realizou uma festinha intimista de aniversário com temática diferente do comum

A atriz Laura Neiva reuniu amigos e familiares na noite de domingo, 22, para celebrar a chegada de seus 31 anos de vida de forma intimista. Criativa, a esposa do ator Chay Suede decidiu inovar e apostou em uma festa com tema bem diferente do comum.

Por meio de seu Instagram oficial, Laura repostou os cliques compartilhados pelos convidados do evento. Nas imagens, é possível perceber alguns detalhes da decoração, que contou com muitos cogumelos.

A aniversariante, que está à espera do terceiro filho com Chay, escolheu um vestido justinho na cor azul claro e destacou o barrigão de grávida. Esbanjando alegria, Laura Neiva apareceu ao lado do companheiro cantando o famoso 'parabéns'.

Vale lembrar que Laura e Chay já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2. Em agosto deste ano, o casal revelou em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, que optou por descobrir o sexo do terceiro filho somente na hora do parto. O bebê está previsto para nascer na primeira quinzena de novembro.

Confira as fotos do aniversário de Laura Neiva:

Laura Neiva exibe barrigão de grávida ao curtir o dia na praia com a família

Recentemente, Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do seu dia em família.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro com sua mãe, Michele França, a irmã, Teresa, e os dois filhos Maria, de quatro anos, e de José, de dois, frutos de seu casamento com o ator Chay Suede.

Além de mostrar o passeio em família, Laura também postou cliques exibindo o barrigão de sua terceira gestação e sua ida ao teatro. "Dump mais um final de semana no Rio", escreveu a famosa na legenda da publicação.