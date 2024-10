Biah Rodrigues ganha festa luxuosa em seu aniversário: 'Amei tanto'

A influenciadora digital Biah Rodrigues contou que foi surpreendida pelo marido, o cantor Sorocaba, em seu aniversário de 28 anos

Biah Rodrigues completou 28 anos de vida nesta sexta-feira, 11, e comemorou a data especial com uma festa luxuosa ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que contou com muitos doces, um bolo todo branco e uma decoração com bexigas e flores. A aniversariante também posou com o marido, o cantor Sorocaba, e os filhos, Theo, de quatro anos, Fernanda, de dois, e os gêmeos, Angelina e Zion, de três meses.

"Eu tenho tudo… Obrigada Jesus 2.8", escreveu Biah, que surgiu usando vestido longo branco e uma sandália de salto alto.

Nos Stories do Instagram, a influencer contou que a festa foi uma surpresa. "Ele disse que íamos almoçar fora. Estava tudo armado em casa. Amei tanto. Fiquei surpresa, amei. Obrigada pelo carinho", disse ela.

Mais cedo, Biah recebeu uma bela homenagem do marido, o cantor Sorocaba. "Hoje o dia é dela! Parabéns meu amor, que Deus continue te abençoando e te dê forças para abençoar a vida de tanta gente como você tem feito nos últimos anos… Amo você demais. Olhando pra trás viemos do improvável e hoje caminhamos juntos para lugares inimagináveis! Que Deus nos abençoe nessa jornada", escreveu o artista sertanejo na publicação.

Biah é surpreendida em seu aniversário - Foto: Instagram

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram terceiro mês dos filhos gêmeos

Nesta quarta-feira, 9, Biah Rodrigues e Sorocaba celebraram uma data muito especial, o terceiro mês de vida dos filhos gêmeos Zion e Angelina. A comemoração teve o tema adorável de elefantes, que trouxe um toque lúdico e carinhoso à festa, que contou com muitos balões nas cores rosa e azul. Para a ocasião, Biah e Sorocaba escolheram roupas nas mesmas cores, simbolizando a alegria e a leveza da infância.

Nas redes sociais, o casal compartilhou momentos emocionantes ao lado de seus quatro filhos, os gêmeos Zion e Angelina, e os filhos mais velhos Nanda, de dois anos, e o primogênito Theo, de quatro, destacando a felicidade e a união da família. As fotos mostraram sorrisos, abraços e a interação cheia de amor entre os irmãos, criando memórias inesquecíveis. Veja as fotos!