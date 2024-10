Sorocaba e Biah Rodrigues celebram terceiro mês dos filhos gêmeos

Biah Rodrigues e Sorocaba realizaram uma festa intimista com o tema de elefantes para celebrar o terceiro mês dos filhos gêmeos

Nesta quarta-feira, 9, Biah Rodrigues e Sorocaba celebraram uma data muito especial, o terceiro mês de vida dos filhos gêmeos Zion e Angelina.

A comemoração teve o tema adorável de elefantes, que trouxe um toque lúdico e carinhoso à festa, que contou com muitos balões nas cores rosa e azul. Para a ocasião, Biah e Sorocaba escolheram roupas nas mesmas cores, simbolizando a alegria e a leveza da infância.

Nas redes sociais, o casal compartilhou momentos emocionantes ao lado de seus quatro filhos, os gêmeos Zion e Angelina, e os filhos mais velhos Nanda, de dois anos, e o primogênito Theo, de quatro, destacando a felicidade e a união da família. As fotos mostraram sorrisos, abraços e a interação cheia de amor entre os irmãos, criando memórias inesquecíveis.

A escolha do tema de elefantes é bastante simbólica, já que esses animais são frequentemente associados a valores como a força, a sabedoria e a proteção da família. A festa, além de celebrar o crescimento dos gêmeos, também ressaltou a importância da família na vida do casal.

Looks combinando

A família do cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, explodiu o fofurômetro das redes sociais com imagens encantadoras. Desta vez, a esposa dele, Biah Rodrigues, compartilhou uma nova foto das filhas juntas e encantou a todos.

Na imagem, as pequenas Fernanda e Angelina apareceram com looks na cor lilás e com laços no cabelo em um momento juntinhas. A mais velha surgiu com a irmãzinha no colo e mostrou o quanto elas são unidas. “Minhas mocinhas”, disse Biah.

Antes disso, ela também já tinha exibido um vídeo dos quatro filhos juntos. Na imagem, ela mostrou um momento de carinho das crianças: Theo, Zion, Fernanda e Angelina.