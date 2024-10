Sorocaba se declara em aniversário de Biah Rodrigues: 'Viemos do improvável'

Celebrando 28 anos de vida, Biah Rodrigues ganhou uma homenagem especial de aniversário do marido, o cantor Sorocaba

Dia de festa na casa de Biah Rodrigues! Completando 28 anos de vida nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital iniciou o dia com uma bela homenagem de aniversário do marido, o cantor Sorocaba, da dupla sertaneja com Fernando.

Em seu Instagram oficial, Sorocaba publicou uma foto romântica ao lado da companheira e a parabenizou pelo início do novo ciclo. Na imagem, o casal aparece sentado na cama, rodeado de balões em tons de rosa.

"Hoje o dia é dela! Parabéns meu amor, que Deus continue te abençoando e te dê forças para abençoar a vida de tanta gente como você tem feito nos últimos anos… Amo você demais. Olhando pra trás viemos do improvável e hoje caminhamos juntos para lugares inimagináveis! Que Deus nos abençoe nessa jornada", escreveu o artista sertanejo na legenda.

A aniversariante do dia, por sua vez, também dividiu com o público um vídeo especial do início de sua manhã. No registro, Biah Rodrigues surge usando um pijama branco com rosa, combinando com os balões da decoração presente em sua cama, além de um bolo com velas.

"Pisquei e quase trintei", declarou a esposa de Sorocaba. Como trilha sonora da postagem, ela escolheu a música 'It's a Beautiful Day', de Rob Drabkin. Diversos amigos e internautas também desejaram felicidades à influenciadora nos comentários.

"A meta é chegar perto dos 30 desse jeito! Porque pense em uma mulher bonita! Parabéns", disse uma seguidora. "Parabéns Bia! Que Deus abençoe sua vida e de sua família ricamente! Muita saúde e sonhos realizados", falou outra. "Parabéns princesa linda", escreveu uma terceira.

Confira as publicações:

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram terceiro mês dos filhos gêmeos

No dia 9 de outubro, Biah Rodrigues e Sorocaba celebraram o terceiro mês de vida dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. A comemoração teve o tema adorável de elefantes, que trouxe um toque lúdico e carinhoso à festa, além de muitos balões nas cores rosa e azul.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Biah e Sorocaba, que também são pais de Fernanda e Theo, posaram ao lado dos herdeiros em clima de muita fofura; confira os registros!