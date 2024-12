Biah Rodrigues e Sorocaba fazem mesversário temático para os filhos gêmeos

Em clima de Natal, Biah Rodrigues e Sorocaba fazem mesversário de cinco meses dos filhos gêmeos, Angelina e Lion; veja as fotos

Os gêmes de Biah Rodrigues e Sorocaba completaram cinco meses e ganharam uma festinha de mesversário especial. Em clima de Natal, Angelina e Lion deram um show de fofura ao surgirem com touquinhas vermelhas na cabeça.

No haras da família, no interior de São Paulo, a comemoração foi realizada com bolo vermelho, adornado com adoráveis renas no topo, o que trouxe um toque festivo às imagens, simbolizando a união e a celebração da família.

Os irmãos mais velhos, Theo e Nanda, também participaram das fotos, com sorrisos que refletem a felicidade do momento. Esses cliques não apenas celebraram o crescimento dos gêmeos, mas também ressaltaram a importância da família e as memórias que eles criam juntos, especialmente durante essa época do ano.

Ainda nos últimos dias, Biah Rodrigues falou sobre a alegria de ser mãe de gêmeos. "Gente eu me pego olhando e fico, meu Deus eu tenho gêmeos hahahaha até hoje não acredito, como eu sou grata por ter vocês! Deus e suas surpresas….", declarou ela na legenda da publicação em que surgiu carregando os bebês.

Veja as fotos do mesversário dos gêmeos de Biah Rodrigues e Sorocaba:

Foto: Thai Lazarini | CG Comunicação (divulgação)

Quantos quilos Biah Rodrigues engordou na gravidez dos gêmeos?

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, surpreendeu ao contar quantos quilos engordou na gravidez dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Inclusive, ela garantiu que já perdeu muito mais do que ganhou na gestação.

Ao responder perguntas dos fãs na internet, Biah contou: "[Engordei] 12 kg e já perdi 20 kg. Lutando para ganhar peso agora hahaha amamentando dois”. Além disso, ela contou que engravidou de gêmeos de forma natural. “Não tomei nadinha. Gêmeos foi obra de Deus”, afirmou.

A influencer também foi questionada por uma fã se apoia as mães que fazem cirurgias plásticas após o nascimento dos filhos e ela contou que apoia sim. “Mulher sábia! Tem que cuidar mesmo! Eu já já vou iniciar uns protocolos também. Não tem corpo que aguente 4 filhos”, afirmou.