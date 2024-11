Saiba quantos quilos Biah Rodrigues engordou na gravidez dos gêmeos

Mãe de quatro crianças, Biah Rodrigues revela quanto engordou na gravidez dos gêmeos e também quantos quilos já eliminou

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, surpreendeu ao contar quantos quilos engordou na gravidez dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Inclusive, ela garantiu que já perdeu muito mais do que ganhou na gestação.

Ao responder perguntas dos fãs na internet, Biah contou: "[Engordei] 12 kg e já perdi 20 kg. Lutando para ganhar peso agora hahaha amamentando dois”. Além disso, ela contou que engravidou de gêmeos de forma natural. “Não tomei nadinha. Gêmeos foi obra de Deus”, afirmou.

A influencer também foi questionada por uma fã se apoia as mães que fazem cirurgias plásticas após o nascimento dos filhos e ela contou que apoia sim. “Mulher sábia! Tem que cuidar mesmo! Eu já já vou iniciar uns protocolos também. Não tem corpo que aguente 4 filhos”, afirmou.

Aniversário

Biah Rodriguescompletou 28 anos de vida recentemente e comemorou a data especial com uma festa luxuosa ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que contou com muitos doces, um bolo todo branco e uma decoração com bexigas e flores. A aniversariante também posou com o marido, o cantor Sorocaba, e os filhos, Theo, de quatro anos, Fernanda, de dois, e os gêmeos, Angelina e Zion, de três meses.

"Eu tenho tudo… Obrigada Jesus 2.8", escreveu Biah, que surgiu usando vestido longo branco e uma sandália de salto alto.

Nos Stories do Instagram, a influencer contou que a festa foi uma surpresa. "Ele disse que íamos almoçar fora. Estava tudo armado em casa. Amei tanto. Fiquei surpresa, amei. Obrigada pelo carinho", disse ela.

Mais cedo, Biah recebeu uma bela homenagem do marido, o cantor Sorocaba. "Hoje o dia é dela! Parabéns meu amor, que Deus continue te abençoando e te dê forças para abençoar a vida de tanta gente como você tem feito nos últimos anos… Amo você demais. Olhando para trás viemos do improvável e hoje caminhamos juntos para lugares inimagináveis! Que Deus nos abençoe nessa jornada", escreveu o artista sertanejo na publicação.

