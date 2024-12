Nas redes sociais, Biah Rodrigues confessou admiração que tem pelos filhos gêmeos e como fica encantada por ser mãe dos pequenos

No último sábado, 7, Biah Rodrigues usou as redes sociais para declarar sua gratidão pelos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Esposa de Sorocaba, a influenciadora digital confessou que ainda não acredita que é mãe de gêmeos e encantou os internautas ao surgir em novos registros com os herdeiros.

"Gente eu me pego olhando e fico, meu Deus eu tenho gêmeos hahahaha até hoje não acredito, como eu sou grata por ter vocês! Deus e suas surpresas….", declarou Biah na legenda da publicação, em que surgiu com um look preto, enquanto Zion vestia azul e Angelina, uma roupa na cor rosa.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Riqueza divina", disse uma seguidora. "Incrível que as meninas se parecem e os meninos se parecem! Ansiosa para vê-los grandes, serão quadrigêmeos", ressaltou outra. "Lindos", elogiou mais uma.

Vale lembrar que, além dos gêmeos, Biah e Sorocaba também são pais de Theo, de 4 anos de idade e Fernanda, de 3 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Quantos quilos Biah Rodrigues engordou na gravidez dos gêmeos?

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, surpreendeu ao contar quantos quilos engordou na gravidez dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Inclusive, ela garantiu que já perdeu muito mais do que ganhou na gestação.

Ao responder perguntas dos fãs na internet, Biah contou: "[Engordei] 12 kg e já perdi 20 kg. Lutando para ganhar peso agora hahaha amamentando dois”. Além disso, ela contou que engravidou de gêmeos de forma natural. “Não tomei nadinha. Gêmeos foi obra de Deus”, afirmou.

A influencer também foi questionada por uma fã se apoia as mães que fazem cirurgias plásticas após o nascimento dos filhos e ela contou que apoia sim. “Mulher sábia! Tem que cuidar mesmo! Eu já já vou iniciar uns protocolos também. Não tem corpo que aguente 4 filhos”, afirmou.