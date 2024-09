Lucas Guedez ganha pulseira com preço de carro de Virginia; veja o mimo

Em seu aniversário, Lucas Guedez ganha joia caríssima de Virginia Fonseca e fica impressionado com mimo de luxo; veja os detalhes

O influenciador digital Lucas Guedez está fazendo aniversário neste domingo, 15, e ganhou um mimo de luxo de Virginia Fonseca logo ao acordar. Hospedado na mansão da famosa em Goiânia, ele foi despertado pelas filhas da amiga, Maria Alice e Maria Flor, que levaram uma caixinha especial.

Após abrirem o papel branco, as herdeiras da apresentadora do SBT com Zé Felipe revelaram que o presente se tratava de uma joia de uma grife, a mesma que a mãe comprou um relógio com valor de casa nos últimos meses.

E, dessa vez, a empresária investiu o valor de um carro para celebrar mais um ano de seu companheiro no Sabadou, do SBT. Isso mesmo, Virginia Fonseca comprou uma pulseira da Cartier, que custa no mínimo R$ 36 mil até R$ 142 mil, dependendo do modelo e quantidade de diamantes.

Vale lembrar que Lucas Guedez está há uma semana em Goiânia ao lado da esposa de Zé Felipe. O influenciador foi um dos convidados especiais para se hospedar no andar da maternidade, fechado e personalizado para a chegada de José Leonardo. Inclusive, ele ficou passado com o banquete servido no local.

Em sua rede social, Virginia Fonseca fez uma declaração com várias fotos de momentos divertidos com o aniversariante: "Hoje é aniversário da pessoa mais engraçada que eu conheço! Sou muito feliz pela nossa amizade Lu, muito feliz mesmo, você é a pessoa que eu sempre quero ter por perto, você exala alegria, não tem tempo ruim, topa tudo e depois que viramos amigos eu entendi o porque de todos quererem você por perto...".

Veja o momento que Lucas Guedez ganhou o presente de Virginia:

Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo no domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo. Veja mais aqui.