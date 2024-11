Sheron Menezzes chama atenção com look arrasador: 'Muito linda'

A atriz Sheron Menezzes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques usando um look deslumbrante

Sheron Menezzes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos em que aparece usando um vestido longo branco, com um decote e uma fenda, ambos bem generosos. Ela complementou a produção com um tamanco branco e também com joias.

Ao dividir os cliques, Sheron confessou que está animada para o feriado da Proclamação da República, que será nesta sexta-feira, 15. "Meio da semana e eu já to animadona pro feriado. Quem mais?", escreveu a artista na legenda.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Muito maravilhosa", disse uma seguidora. "Arrasou. Amei o vestido", confessou outra. "Ela aparece cada vez mais bela", afirmou uma fã. "É muito charmosa. Linda", falou mais uma. "Ela é muito linda", comentou mais uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes chama atenção ao mostrar elasticidade

Recentemente, Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar toda sua elasticidade enquanto realizava um exercício.

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece realizando um exercício em sua aula de pilates e chamou a atenção ao ficar de cabeça para baixo e esticar as pernas. No registro, a famosa surge usando um top e um shorts preto. "Desafiando mais a cada dia", escreveu ela na legenda.

Além das aulas de pilates, Sheron também tem se dedicado a musculação. Em suas redes sociais, a atriz exibiu seu corpo musculoso enquanto realizava um treino pesado na academia. "A última série do treino é a cara de dor... socorro!", afirmou ao postar um vídeo fazendo caras e bocas durante um exercício.

Leia também:Sheron Menezzes esbanja beleza em fotos na praia: 'Mais bela que a paisagem'