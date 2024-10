Sheron Menezzes chama atenção ao mostrar elasticidade: 'Desafiando'

A atriz Sheron Menezzes impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo durante sua aula de pilates

Sheron Menezzesimpressionou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 29, ao mostrar toda sua elasticidade enquanto realizava um exercício.

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece realizando um exercício em sua aula de pilates e chamou a atenção ao ficar de cabeça para baixo e esticar as pernas. No registro, a famosa surge usando um top e um shorts preto. "Desafiando mais a cada dia", escreveu ela na legenda.

Sheron, aliás, tem dividido sua rotina fitness com os seguidores. Além das aulas de pilates, ela tem se dedicado a musculação. Na última semana, a atriz exibiu seu corpo musculoso enquanto realizava um treino pesado na academia. "A última série do treino é a cara de dor... socorro!", afirmou ao postar um vídeo fazendo caras e bocas durante um exercício.

Confira:

Sheron Menezzes - Foto: Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes revela conversa importante com o marido

A atriz Sheron Menezzes conversou com Gabriela Prioli no programa Sábia Ignorância, do GNT, e refletiu sobre o ciúme que sentia do marido, o lutador Saulo Camelo. Durante o papo, ela contou que mudou sua visão sobre o assunto após uma conversa que teve com o companheiro.

"Foi uma coisa que ele me ensinou. Eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim. 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui. E aí ele falou a palavra-chave para mim ‘e vice-versa’. Falei, meu Deus, estou sofrendo por uma pessoa e poderia estar olhando para dentro de mim...'", contou a artista. Veja o relato completo!

