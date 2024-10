Rafaella Justus usa acessório de Ticiane Pinheiro em look para show: 'Roubei'

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou os detalhes do look que escolheu para assistir ao show do cantor Bruno Mars

Rafaella Justus, de 15 anos, caprichou na produção para sair nesta sexta-feira, 4. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus vai assistir ao show do cantor Bruno Mars, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Através dos Stories do Instagram, ela mostrou os detalhes de seu look, que é todo preto. Para o evento, Rafaella apostou em um blazer, shorts e bota, além disso, a jovem contou que 'roubou' o cinto de sua mãe para complementar a produção.

"Estou pronta pro show da minha vida que é o do Bruno Mars, meu ídolo. Eu amo muito ele. Eu sei todas as músicas e vou chorar tanto nesse show, gente, que eu já tô até vendo… Coloquei um blazer oversized, um shorts e uma regata por baixo e o cinto que eu que eu roubei da minha mãe e essa bota. Gostaram? A gente tá atrasada, mas eu tô muito animada!", disse ela, bastante animada.

Rafaella, aliás, costuma usar peças de sua mãe. Nesta última quarta-feira, 4, Ticiane contou que precisou trocar de tênis com a filha, pois o que ela estava usando não combinava com seu look. "Eu fui ler na escola da Manu, na classe, e a Rafa desesperada porque ela tinha dormido no pai e ela saiu com o único tênis que estava lá, que era esse rosa choque. Aí ela falou: 'mãe, com que tênis você tá?'. Eu falei: 'tô com um samba, branca e preto'. Ela então: 'pelo amor de Deus, troca comigo porque eu não trouxe um tênis e minha roupa está toda descombinada", relatou a apresentadora.

Confira:

Rafaella mostra look para show - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella mostra look para show - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella mostra look para show - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella mostra look para show - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro expõe motivo de Rafaella Justus não aprovar fotos dela

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories nesta sexta-feira, 04.

"Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou o que acontece. Saiba mais!