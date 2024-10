Nas redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro contou que precisou trocar de tênis com a filha mais velha, Rafaella Justus

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para contar que precisou trocar de tênis com a filha mais velha, Rafaella Justus, para "salvar" o look da herdeira.

Através dos Stories do Instagram, a apresentadora contou que a primogênita dormiu na casa do pai, Roberto Justus, e único tênis que tinha lá não combinava com a roupa que ela iria para a escola, por isso, a jovem pediu para trocar de sapato com a mãe, que estava usando um de cor preto e branco.

"Eu fui ler na escola da Manu, na classe, e a Rafa desesperada porque ela tinha dormido no pai e ela saiu com o único tênis que estava lá, que era esse rosa choque", relatou a mulher do jornalista Cesar Tralli, que levou Manuella e Vicky, filha de Justus e Ana Paula Siebert para a escola.

"Aí ela falou: 'mãe, com que tênis você tá?'. Eu falei: 'tô com um samba, branca e preto'. Ela então: 'pelo amor de Deus, troca comigo porque eu não trouxe um tênis e minha roupa está toda descombinada", contou a famosa.

Ao mostrar que atendeu o pedido da filha, Ticiane brincou sobre seu look. "Enfim, estou eu com a camisa do Snoopy vermelha e um tênis pink. Agora quem está descombinada sou eu, mas seguimos né? O que a gente não faz por um filho, até ficar desse jeito", completou.

Confira:

Rafaella Justus com o tênis pink - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane com o tênis da filha, Rafaella - Foto: Reprodução/Instagram

