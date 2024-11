Rafaella Justus aposta em look dourado para festa. Saiba o preço

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus exibe seu vestido de festa elegante em novas fotos nas redes sociais

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, caprichou na escolha do seu look para curtir uma festa com os amigos. Nas redes sociais, ela mostrou o seu look e o valor da peça chamou a atenção.

Rafa Justus revelou que escolheu um vestido longo dourado para se divertir com os amigos neste final de semana. O look destacou a beleza dela, que arrasou nas fotos do modelito. O vestido é da marca Agilitá e é vendido pelo valor de R$ 4.997.

Vale lembrar que a adolescente completou 15 anos em julho e ganhou uma festa de debutante luxuosa em São Paulo. Clique aqui para ver os detalhes da festa dela.

Rafaella Justus surpreende ao responder em quem daria uma cadeirada

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais no domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Em uma das mensagens, uma seguidores expôs a vontade de dar uma cadeirada em uma colega de trabalho e, de forma bem-humorada, a jovem disse que, de vez em quando, sente a mesma vontade.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado da cunhada, Francieli Justus. "Eu quero dar uma cadeirada na menina que trabalha comigo. Devo?", quis saber a pessoa. "Eu também quero dar uma cadeirada em todo mundo que fala merd* e eu cruzo na rua", disse ela, que surpreendeu a esposa de Ricardo Justus.

Em seguida, Rafa ressaltou que é importante saber seus limites. "Mas uma coisa é querer e outra é saber seus limites. Joga um verde, sem perder razão", aconselhou. "Você pode dar uma cadeirada psicológica. Inventa um termo. Coloca a pessoa no lugar dela. E ela vai sentir mais do que fisicamente", aconselhou Fran.

