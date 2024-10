Ticiane Pinheiro é pega de surpresa com pedido de Rafaella Justus: ‘Facada no peito’

Ticiane Pinheiro abre o jogo sobre a maternidade real e revela que sentiu uma “facada no peito” após um pedido da filha, Rafaella Justus

Recentemente, Ticiane Pinheiro falou sobre sua experiência com a maternidade real em uma entrevista ao podcast ‘PodFalar’, apresentado por sua amiga Tati Pilão. Durante a conversa, a apresentadora relembrou um momento marcante em que foi pega de surpresa por um pedido da filha, Rafaella Justus, que foi como uma “facada no peito”.

Durante a conversa sobre maternidade, Ticiane e Tati refletiram sobre a culpa que muitas mães sentem. Em seu relato, a comandante do ‘Hoje em Dia’, da Record, revelou que não se sentia culpada ao deixar as filhas na escola para ir trabalhar, mas que a culpa surgia quando estava almoçando com uma amiga, em uma festa ou no salão de beleza sem as meninas.

Inclusive, Ticiane começou a organizar sua agenda para sempre buscar as filhas na escola pelo menos uma vez por semana. Agora que a caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, fruto de seu casamento com César Tralli, começou a estudar no mesmo colégio que Rafaella, de 15 anos, a apresentadora ficou animada e achou que essa rotina facilitaria ainda mais.

“A Rafa fez 15 anos e parece que virou a chavinha, né? Ela sempre falava: ‘mãe, você não vai me buscar na escola?’. As vezes eu sentia essa culpa, porque às vezes eu não buscava porque eu estava trabalhando, outras vezes porque eu estava em um aniversário e eu ficava ‘aí, meu Deus, não busquei essa semana’”, ela lembrou.

No entanto, agora, Ticiane revelou que sentiu uma “facada no peito” quando sua filha mais velha disse que não precisava mais que a mãe a buscasse na escola: “Primeiro dia de aula esse ano, fui buscar a Manu e a Rafa toda feliz aí ela: ‘mãe, você não precisa mais me buscar na escola’. Aquilo lá foi como uma facada no meu peito”, a apresentadora abriu o coração.

"Eu fiquei super mal, mal mesmo, tive vontade de chorar e engoli o choro. Aí eu falei assim: ‘não, mas eu não vim buscar você, eu vim buscar a Manuella. Se você quiser, você pega carona comigo’. Mas eu fiquei super mal gente, eu falei ‘como assim?’”, Ticiane caiu na gargalhada ao revelar como contornou a situação, mas contou que ficou bastante chateada.

Por fim, a apresentadora explicou que costuma entrar para cumprimentar as professoras e conversar com todo mundo, algo que acaba incomodando a herdeira: “Quando ela fez isso pra mim foi uma facada”, Ticiane refletiu sobre o crescimento da herdeira, que é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Ticiane Pinheiro relembra drama antes de casar com César Tralli:

Ainda durante o bate-papo descontraído com Tati Pilão, Ticiane Pinheiro relembrou que, ao conhecer Cesar Tralli, decidiu ser sincera sobre seus planos de futuro, que incluíam casamento e filhos. No entanto, a franqueza acabou afastando o jornalista, que tinha uma visão diferente sobre seus próprios planos e decidiu colocar um ponto final no namoro.