Rafaella Justus surpreende ao responder em quem daria uma cadeirada

Rafaella Justus usou as redes sociais para interagir com seus seguidores e a revelou seus pensamentos sobre lidar com provocações

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais neste domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Em uma das mensagens, uma seguidores expôs a vontade de dar uma cadeirada em uma colega de trabalho e, de forma bem-humorada, a jovem disse que, de vez em quando, sente a mesma vontade.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado da cunhada, Francieli Justus. "Eu quero dar uma cadeirada na menina que trabalha comigo. Devo?", quis saber a pessoa. "Eu também quero dar uma cadeirada em todo mundo que fala merd* e eu cruzo na rua", disse ela, que surpreendeu a esposa de Ricardo Justus.

Em seguida, Rafa ressaltou que é importante saber seus limites. "Mas uma coisa é querer e outra é saber seus limites. Joga um verde, sem perder razão", aconselhou. "Você pode dar uma cadeirada psicológica. Inventa um termo. Coloca a pessoa no lugar dela. E ela vai sentir mais do que fisicamente", aconselhou Fran.

Relação com os irmãos

Em outro momento, Rafa Justus falou sobre sua vida pessoal. Ao ler um internauta pedir um conselho a respeito da sua relação com os irmãos, a jovem abriu o coração sobre sua própria experiência. "Eu não me dou bem com meus irmãos. Dicas?", quis saber a pessoa.

E Rafa analisou: "Tento me fazer muito presente na vida deles, porque é como ela [Francieli] falou: cada um está em uma idade, fase de vida, muito diferente. Então, tento me adaptar a cada fase e entender mesmo o momento que estão vivendo e ficar perto. Então [isso vai] desde brincar com as pequenas até dormir [na casa de algum irmão]".

Vale lembrar que Rafaella tem cinco irmãos, sendo que são 4 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus, Vicky Justus eManuella Tralli.