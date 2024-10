Junior e Monica Benini completam 10 anos de casamento. Relembre a união

Monica Benini se declara para Junior no dia do aniversário de casamento: ‘Te amo infinito e além’. Relembre como foi o casamento deles

O cantor Junior e a esposa, a influencer Monica Benini, completaram 10 anos de casamento. Nesta sexta-feira, 25 de outubro, eles comemoraram o aniversário da união com um post especial nas redes sociais.

No post, ela declarou o seu amor e a data marcante na vida romântica do casal. “10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além”, disse ela.

Junior e Monica se casaram em uma cerimônia realizada em uma fazenda de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de cerca de 200 convidados. A celebração foi conduzida por um amigo do casal. Ele usou um terno do estilista Ricardo Almeida. Por sua vez, ela usou um vestido de noiva da estilista Emannuelle Junqueira, que também foi a responsável pelo vestido de noiva de Sandy em 2008. Na época, Benini era designer de acessórios e foi a responsável por desenhar e elaborar as alianças do casal.

“Não tenho palavras para expressar tamanha felicidade. Eu e Monica já estamos juntos há um tempo, somos parceiros para a vida toda”, vibrou o noivo na época. “Um dia cheio de amor, emoções e com os sentimentos mais verdadeiros do mundo”, resumiu a noiva. “Hoje foi um dia especial para celebrar, junto aos nossos familiares e amigos, todo nosso amor e união”, emendou Junior.

No interior paulista, Junior e Monica trocam alianças sob as bênçãos de Jandir, Marlene, Moacir, Lucas, Sandy, Noely e Xororó. - 18 ELEMENTOS/DIVULGAÇÃO

Junior e Monica Benini já viveram crise no casamento

Quando divulgou a música Dá Pra Ser Leve, do álbum Solo - Vol. 2, Junior contou que a música é sobre a superação de um período difícil em sua vida, incluindo a pandemia e a crise que viveu no casamento com Monica Benini.

Em coletiva de imprensa poucos dias antes do lançamento, o artista contou mais detalhes sobre o movimento para manter seu relacionamento com a esposa. Junior contou que a fase difícil na relação coincidiu com a pandemia e uma obra que estava fazendo em casa, e o casal precisou se reajustar para manter a relação firme e forte até hoje.

"Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais [durante a pandemia]. A pressão desse período não foi pouca e pra gente também. A nossa pandemia foi muito estressante e imagino que para a grande maioria das pessoas também. E a gente viveu uma fase que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não estava. A gente teve muito estresse com obra, com as coisas que são extremamente mundanas mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos, que as vezes eu conto para alguns amigos e as pessoas falam: ‘Não, não é possível’. Foi um período muito difícil e acabou refletindo na nossa relação. Houve um período em que eu achei que a coisa estava desandando mesmo. A gente teve conversas bem sérias, do tipo, ‘vou vai ou racha’”, afirmou ele.

E a superação aconteceu quando o casal decidiu desacelerar e entrar no eixo novamente. "Eu sei que foi um momento em que eu me liguei que na verdade, o que estava de errado era tudo externo e a gente estava deixando tudo influenciar na nossa relação. Eu estava muito intolerante com ela e ela comigo. E eu lembro de ter tido um sentimento de dar uns 20 passos para trás, recuar. Vou fazer o movimento contrário, fazer um esforço para me tornar de novo uma pessoa muito mais paciente, tolerante, centrada, calma. Dei aquela desacelerada. E aí isso fez muito efeito para a gente. Acho que foi reconhecer onde eram os problemas, que aquilo ia muito além do casal e a gente estava tudo certo e estava deixando os problemas de fora atrapalharem a nossa relação”, afirmou.