Grávida, Graciele Lacerda chama atenção ao apostar em look justo para evento

Graciele Lacerda ganhou elogios dos fãs ao usar um vestido justo, que destacou sua barriga de grávida, para show de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 9, ao mostrar o look que escolheu para prestigiar o show do noivo, o cantor Zezé Di Camargo, que acontece no Rio de Janeiro.

A influenciadora digital, que está à espera do primeiro filho com o sertanejo, apostou em um vestido longo de cor preta e uma sandália de salto alto. O modelo justo, brilhante e transparente deixou em destaque a barriguinha da mamãe de primeira viagem. "Pronta para o show do Mô no Rio de Janeiro!", escreveu Graciele na legenda.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Cada vez mais linda com essa barriguinha", disse uma fã. "Que barriguinha linda. Deus abençoe", escreveu outra. "Perfeita, amei o look", falou uma seguidora. "Eita, essa grávida arrasa muito! Linda e maravilhosa, Gra! Amei o look", comentou mais uma.

Recentemente, Graciele dividiu com os seguidores um grande susto envolvendo o início de sua gravidez. Ela contou que teve um sangramento no mesmo dia em que anunciou publicamente que está esperando seu primeiro filho com Zezé.

Graciele Lacerda se emociona e chora no aniversário da sogra

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou que chorou no aniversário da sogra, Helena Camargo, nesta última quarta-feira, 07. Grávida de seu primeiro bebê com o sertanejo, a influenciadora comentou sobre estar bastante sensível e contou o que aconteceu durante o evento.

Para sua festa de 80 anos, a mãe do sertanejo chamou um pastor para dar a benção e aproveitou a presença dele para pedir uma oração para a nora, o herdeiro e o bebê. "Chorei horrores, a gente fica sensível né? Minha sogra chamou um pastor pra fazer, pra dar uma palavra, pra fazer uma oração e aí ele acabou fazendo uma oração pra mim, só de falar que ele ia fazer uma oração pra mim, eu já fiquei chorando já né, eu fiquei muito emocionada e aí chamou eu e o mô [Zezé] lá na frente aí ele fez uma oração pra gente, pra gravidez, né, que dê tudo certo, foi muito importante pra mim, chorei muito, senti muito a presença de deus naquele momento, foi muito especial", disse como foi o momento. Veja o post completo!