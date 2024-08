Graciele Lacerda se emociona e chora no aniversário da sogra: 'Senti muito'

Na festa de aniversário de 80 anos da sogra, Helena Camargo, Graciele Lacerda se emociona e explica o motivo de ter chorado; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou que chorou no aniversárioda sogra, Helena Camargo, nesta quarta-feira, 07. Grávida de seu primeiro bebê com o sertanejo, a influenciadora comentou sobre estar bastante sensível e contou o que aconteceu durante o evento.

Para sua festa de 80 anos, a mãe do sertanejo chamou um pastor para dar a benção e aproveitou a presença dele para pedir uma oração para a nora, o herdeiro e o bebê. Graciele Lacerda então já começou a chorar ao ser chamada para receber a atenção especial do religioso.

"Chorei horrores, a gente fica sensível né?", começou dizendo. "Minha sogra chamou um pastor pra fazer, pra dar uma palavra, pra fazer uma oração e aí ele acabou fazendo uma oração pra mim, só de falar que ele ia fazer uma oração pra mim, eu já fiquei chorando já né, eu fiquei muito emocionada e aí chamou eu e o mô [Zezé] lá na frente aí ele fez uma oração pra gente, pra gravidez, né, que dê tudo certo, foi muito importante pra mim, chorei muito, senti muito a presença de deus naquele momento, foi muito especial", disse como foi o momento.

Depois, Graciele Lacerda fez um reflexão: "A gente às vezes não entende certas coisas, a gente tem que confiar em deus e nunca perder a nossa fé, porque às vezes a gente se questiona algumas coisas, mas depois deus mostra pra gente o porque de tudo, então a gente tem que confiar, apenas confiar, nunca desista, mantenha a sua fé, porque deus não se engana, deus conhece o coração de cada um, deus ouve conversa que a gente não ouve, enfim, então não adianta, é confiar e foi muito bom pra mim, me deu uma renovada muito grande".

Para o aniversário da sogra, Graciele Lacerda apostou em um look nada discreto. Na rede social, ela causou ao compartilhar um vídeo exibindo detalhes da produção, que deixou sua barriguinha de grávida em evidência.

A noiva do artista ainda compartilhou mais vídeos em seus stories revelando como foi a festa de Helena Camargo. Nos registros foi possível ver detalhes da comemoração como a decoração e quem conseguiu estar presente no momento.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Nas últimas semanas, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.