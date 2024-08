Graciele Lacerda relata grande susto no início da gravidez: 'Entrei em pânico'

Grávida do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda vivenciou um momento de desespero após anunciar publicamente a gestação

A influenciadora digital e jornalista Graciele Lacerda dividiu com os seguidores um grande susto envolvendo o início de sua gravidez. À espera de seu primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, a famosa contou que teve um sangramento no mesmo dia em que anunciou publicamente a gestação.

Em seus stories no Instagram, Graciele explicou que ficou desesperada quando percebeu a situação. Ela, que está prestes a completar 4 meses de gestação, ainda recordou que ficou bastante angustiada quando decidiu revelar a vinda do primeiro herdeiro ao público.

"No dia que a gente anunciou que eu estava grávida, fiquei muito tensa, angustiada, não dormi direito, fiquei com muita dor de cabeça e não fui ao show. Fiquei no hotel, estava me preparando para dormir. Quando foi 1h e pouco da manhã, acordei, fui fazer xixi e saiu sangue. Exatamente no dia que anunciei, sangrei. Entrei em pânico", relatou a influenciadora.

Em meio ao desespero, Graciele Lacerda explicou que ligou imediatamente para seu médico. "O médico pediu para eu tirar foto, perguntou se eu estava sentindo dor. Falei que não estava sentindo dor, cólica também não estava. Não sentia nada, só estava sangrando. E eu tinha sentido muita dor de cabeça. Ele falou que era para eu ficar calma, para eu voltar a tomar os hormônios (...). Comecei a fazer as minhas orações, entreguei na mão de Deus e Deus me acalmou", contou ela.

Em seguida, a noiva de Zezé Di Camargo revelou que o cantor também ficou apavorado ao descobrir a situação e que na manhã seguinte foram diretamente para o hospital para realizar alguns exames. "Fiquei sangrando, como se tivesse menstruação. A noite toda, mas super controladinho, nada muito intenso", destacou.

Por fim, Graciele Lacerda contou que o sangramento não passou de um grande susto e não tinha relação com o bebê. "Quando fui fazer o ultrassom, ela [médica] olhou o bebê e estava super tranquilo, estava tudo bem. Quando ela foi fazer o ultrassom para ver meu útero, a minha placenta estava baixa. Porque é normal de quem faz FIV (fertilização in vitro)", explicou a influenciadora.

Graciele Lacerda exibe ultrassom do filho

Graciele Lacerda encantou seguidores ao mostrar o primeiro registro do filho, feito através do exame de ultrassom, nesta quarta-feira (31). A influenciadora, que está à espera do primeiro bebê com Zezé Di Camargo, também atualizou seguidores sobre a nova etapa da gestação e sobre o estado de saúde.

"Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo 4 meses no dia 12/08! Está tudo bem, graças a Deus! Obs: será que já tem um furinho no queixo", escreveu a influenciadora na publicação no Instagram.

Nas imagens, a mãe de primeira viagem registrou o momento em que ela e o marido viram o bebê, o rostinho dele e o profissional que acompanha a gestação dela, Felipe Lazar. A imagem do pequeno, ainda em desenvolvimento, chamou a atenção de seguidores que se derreteram por ele; confira mais detalhes!