Gisele Bündchen manteve a gravidez em segredo em seus últimos posts

Relembre os passos de Gisele Bündchen antes da gravidez vir à tona nesta segunda-feira, 28. Ela terá seu terceiro filho em breve

A modelo brasileira Gisele Bündchen sempre foi discreta com sua vida pessoal e surpreendeu a todos ao confirmar que está grávida pela terceira vez. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, frutos do primeiro casamento, ela espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com Joaquim Valente. Com isso, a revista People relembrou os passos da top model até a revelação da gravidez.

Gisele está no início da gravidez, mas escondeu a novidade por algumas semanas. No início de outubro, a modelo fez um post publicitário no Instagram, e não deu indícios da gravidez. Poucos dias depois, ela apareceu com a barriga de fora em novas fotos nas redes sociais, mas não deixou claro quando as fotos foram feitas.

Então, ela fez um novo post usando roupas largas para mais uma campanha publicitária, mas também usou looks mais justos em um ensaio fotográfico para uma revista.

Agora, neste dia 28 de outubro, Gisele Bündchen confirmou que está grávida, mas não deu mais detalhes sobre a espera pelo terceiro filho. “Gisele e Joaquim estão felizes com o novo capítulo em suas vidas e estão ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família”, informaram os representantes dela à People.

Gisele e Joaquim estão juntos desde junho de 2023.

Veja os posts mais recentes de Gisele Bündchen:

Aniversário de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen comemorou o seu aniversário de 44 anos em família. Ela e a irmã gêmea, Patricia Bündchen, reuniram seus familiares em uma casa de praia e comemoraram a data especial de forma simples.

As irmãs apareceram juntas enquanto sopravam as velinhas de seus bolos. Cada uma teve um bolo de chocolate diferente e encantador para celebrar a data especial.

Além disso, Gisele exibiu mais fotos de como foi curtir os dias de descanso ao lado da família, como a mesa decorada para uma refeição e o passeio de barco no mar.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", disse ela na legenda.

Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.

