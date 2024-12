Camilla Camargo revela qual é seu prato favorito do Natal

A atriz Camilla Camargo conta o que não pode faltar em sua ceia de Natal e qual é a sua superstição de Ano Novo

A atriz Camilla Camargo está empolgada para as festas de final de ano. Isso porque ela vai comer um dos seus pratos favoritos da ceia de Natal. Em conversa com a CARAS Brasil, a estrela contou o que não pode faltar em sua festa em família.

“No meu Natal não pode faltar rabanada. Amo! E para mim tem super a cara do Natal. Também tenho sempre que passar com a roupa nas cores natalinas, sinto que faz parte”, disse ela. Confira uma receita de rabanada no final do texto!

Além disso, a artista também tem um ritual religioso que gosta de fazer na noite de Natal. “De superstição, o que eu faço sempre é orar no Natal agradecendo seu real significado: o nascimento de Jesus”, afirmou.

E já pensando no réveillon, Camilla também tem suas tradições para fazer na hora da virada do ano. “No Ano Novo, para mim, não pode faltar uma oração na hora da virada, e uma boa ceia, com música e alegria. Eu também gosto sempre de passar com alguma coisa nova. Além disso, faço minha oração na hora da virada e sempre uso a calcinha na cor daquilo que almejo pro ano novo”, declarou.

Aprenda uma receita de rabanada

Que tal aprender uma receita imperdível de rabanada? Confira abaixo:

Rabanada especial

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha)

1 colher (chá) de essência de baunilha

20 fatias de pão francês , amanhecidas

3 ovos

óleo para fritar

açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture bem o leite condensado com 1 xícara (chá) de água e a essência de baunilha. Mergulhe cada fatia de pão nessa mistura, deixe embeber e escorra o excesso com um garfo. Em seguida, passe as fatias nos ovos batidos. Escorra e frite-as no óleo não muito quente, deixando-as dourar por igual. Escorra em papel absorvente, polvilhe açúcar e canela e sirva.

