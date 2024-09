Camilla Camargo curte viagem romântica com o marido em data especial

A atriz Camilla Camargo postou uma foto de sua viagem com o marido, Leonardo Lessa, e comemorou o aniversário de casamento com declaração

Camilla Camargo está curtindo uma viagem romântica com o marido, Leonardo Lessa. Os dois, que são pais de Joaquim, de cinco anos, e de Julia, de três anos, viajaram para o Chile para celebrar os seis anos de casados.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do amado em meio a uma linda paisagem e se declarou ao falar sobre mais um ano de união. "Aqui estamos, comemorando nossos 6 anos casados, reafirmando o que dissemos há 6 anos, antes dos filhos, antes de pandemia, antes de tantas coisas", começou o texto.

"Aqui estamos nos curtindo, tendo nossos momentos e lembrando de como nos curtimos, como nossas diferenças muitas vezes somem, principalmente nas viagens onde combinamos tanto rs. A real é que combinamos, sim, muito, entre diferentes pensamentos, entre diferentes reações, humores, mas sempre com nossas metas e vamos caminhando de mãos dadas", acrescentou.

Camilla completou a declaração ressaltando que encontrou a pessoa certa. "Você está aqui ao meu lado agora, e eu olho pra você e só tenho uma certeza. Que há 6 anos fiz a melhor escolha da minha vida. Te amo com toda intensidade que o amor é capaz de gerar, te amo por completo, e amo te amar. Que venham muitos anos juntos e obrigada por compartilhar da vida comigo", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo exibe abdômen definido em treino na academia

Recentemente, Camilla Camargo usou as redes sociais para mostrar um pouco do seu treino pesado na academia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que ostenta seu abdômen sarado ao surgir executando alguns exercícios.

Para o treino, ela surgiu usando um top preto e short estampado. "A gente treina pesado, senão fico em casa kkkk", escreveu Camilla na legenda da publicação, recebendo vários elogios nos comentários. Veja o vídeo!