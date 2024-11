Ana Furtado mostra como celebrou aniversário de Boninho em viagem

Em Londres, Ana Furtado mostra como comemorou os 63 anos de Boninho; apresentadora abriu álbum de fotos de viagem e encantou

A apresentadora Ana Furtado abriu o álbum da viagem que está fazendo com o esposo, o ex-diretor global Boninho. Nesta terça-feira, 05, a famosa postou os registros com o amado em Londres, na Inglaterra, e revelou como celebraram no aniversário dele por lá.

Além de visitarem pontos turísticos marcantes da cidade, eles aproveitaram para se deliciar em um restaurante, onde inclusive Boninho recebeu uma sobremesa para celebrar a chegada de seus 63 anos.

"Dias bem vividos e felizes por aqui... Uma foto clássica… essa TEM que ter! 2. Jantar a dois 3. Trafalgar Square 4. Abraçando a árvore que tinha no caminha 5. Eu&Ele caminhando pelo Hyde Park 6. St. Paul’s Cathedral 7. É big! É boss! 8. 63 do Boninho 9. A sobremesa mais linda!", detalhou a apresentadora sobre o que fizeram.

Em outubro, Ana Furtado foi quem fez aniversário e revelou fotos do almoço em família que fez para comemorar seus 51 anos. Recentemente, ao Boninho revelar sua saída da Globo, a esposa reagiu. "Meu amor, que orgulho de você, da sua trajetória, do seu talento, da sua estrela e principalmente, do amor e respeito que você tem pela sua profissão e como você utiliza seu dom para fazer tantas pessoas brilharem por todos esses anos. Onde quer que você esteja, estarei contigo aplaudindo e celebrando novos ciclos. Te amo", disse ela.

Boninho revela o motivo para sair da Globo

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele.

E ele afirmou que tem novos projetos para seguir trabalhando. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse ele, e completou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.

