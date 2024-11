Ana Furtado mostra vídeo romântico e se declara no aniversário de Boninho

Ana Furtado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o diretor Boninho, que está completando 63 anos de vida

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o diretor Boninho, que está completando 63 anos de vida nesta segunda-feira, 4. Em uma publicação no Instagram, ela postou um vídeo ao lado do amado, com quem está casado há 24 anos.

Nos registros, ela mostrou momentos felizes ao lado do companheiro. "Meu AMOR, meu companheiro e melhor amigo. Feliz 63! Hoje até o sol, tão raro em terras Londrinas, veio te prestigiar e abrilhantar ainda mais o seu dia. Que a vida siga sendo maravilhosa como você merece! E que a gente siga desbravando esse mundo sempre juntos, voando cada vez mais alto. Te amo", declarou ela.

Nos comentários, não faltaram elogios ao casal. "Acho vocês tão maravilhosos, lindos, livres, leves e soltos", disse uma. "Parabéns Boninho!! Que vc traga o que o mundo mais precisa!", desejou outro. "Parabéns e felicidades! Você é Maravilhosa! Parabéns para os dois", comentou mais uma.

Boninho revela o motivo para sair da Globo

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele.

E ele afirmou que tem novos projetos para seguir trabalhando. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse ele, e completou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.

