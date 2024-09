Boninho e Ana Furtado vão a leilão e arrematam joia icônica de Hebe Camargo

Boninho e Ana Furtado marcam presença em leilão beneficente e arrematam joia icônica que pertenceu a Hebe Camargo; saiba mais!

Na última terça-feira, 25, Boninho e Ana Furtado se reuniram com outras celebridades para participar de um leilão beneficente que arrecada fundos para o combate ao câncer. Durante o evento, o casal aproveitou a oportunidade para arrematar uma joia icônica que pertenceu à saudosa apresentadora Hebe Camargo (1929 - 2012).

Em suas redes sociais, Boninho compartilhou cliques ao lado de várias outras celebridades que marcaram presença no evento, como Fernanda Paes Leme, Simony, Celso Portiolli e Ana Maria Braga. Na sequência, o ex-diretor global publicou um vídeo em que aparece celebrando sua nova aquisição ao lado da esposa.

Durante o leilão, Ana e Boninho compraram um longo colar de pérolas que pertenceu a Hebe Camargo. Apesar de discretos, o casal não escondeu a felicidade, e a apresentadora pulou de alegria com a compra. Após adquirir o item, a esposa do ex-diretor colocou o acessório em seu pescoço e não disfarçou a empolgação em suas redes sociais:

Vale destacar que Hebe Camargo faleceu aos 83 anos, em setembro de 2012, após sofrer uma parada cardíaca, depois de lutar por anos contra um câncer no peritônio. É importante mencionar também que Ana Furtado enfrentou uma batalha contra a doença e, recentemente, comemorou sua remissão e cura após cinco anos de tratamento.

"DEFINITIVAMENTE… CURADA! Ontem foi um dia bom, dia de fazer a minha bateria de exames de alta hospitalar do câncer de mama. E eu recebi a confirmação da notícia mais FELIZ da minha vida. A notícia que eu esperei por 5 anos! Eu tinha certeza de que esse dia chegaria. E chegou", Ana escreveu ao postar o vídeo cheio de emoção celebrando a cura.

Ana Furtado se pronuncia após Boninho pedir demissão da Globo:

Recentemente, Ana Furtado fez uma homenagem para o marido, o diretor Boninho, após ele anunciar que pediu demissão da Globo. O profissional trabalhou por 40 anos na emissora carioca, mas decidiu seguir outros rumos profissionais. Com isso, ele encerrou o contrato com o canal, apesar de ter recebido uma proposta para ficar.

Nas redes sociais, Furtado fez questão de celebrar a sua parceria com o marido e apoiá-lo nesta transição. "Meu amor, que orgulho de você, da sua trajetória, do seu talento, da sua estrela e principalmente, do amor e respeito que você tem pela sua profissão e como você utiliza seu dom para fazer tantas pessoas brilharem por todos esses anos”, ela exaltou.