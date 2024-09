Viviane Araujo arrasa com look metalizado no Rock In Rio

Viviane Araujo marcou presença no Rock In Rio, famoso festival que acontece no Rio de Janeiro, e arrasou ao surgir com um look metalizado

Nesta sexta-feira, 20, acontece mais um dia do Rock In Rio, famoso festival que acontece no Rio de Janeiro. O evento conta com shows de Ivete Sangalo, Katy Perry, Iza, entre outros nomes de peso.

Diversos famosos marcaram presença para curtir o festival, entre eles estava Viviane Araujo. A atriz fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local.

A famosa arrasou na escolha do look ao apostar em um macacão prata todo metalizado. Viviane ainda usou óculos escuros para completar a produção.

Viviane Araujo está confirmada como Rosana em Volta Por Cima, novela que tem estreia prevista para o final de setembro na Rede Globo.

Amor

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, fez aniversário recentemente. Em sua rede social, a atriz postou um vídeo celebrando os dois anos de seu único herdeiro e emocionou ao exibir o crescimento do menino.

Relembrando momentos dele desde que nasceu, a musa de Carnaval falou sobre o garoto ter transformado sua vida. A artista contou que a primeira coisa que pensa ao acordar é nele. Viviane Araújo então comoveu com o relato e a homenagem para o aniversariante.

"Dois anos do amor mais puro e verdadeiro que existe! E eu e seu pai agradecemos a Deus todos os dias pela sua vida, filho amado! Que ele te proteja, te ilumine e te guie sempre pelo caminho do bem e do amor! Que você cresça sempre com essa alegria que nos contagia a cada dia quando você acorda! Seja sempre muito Feliz! Te amamos infinitamente!", escreveu ela.

É bom lembrar que Viviane Araújo fez tratamento para engravidar. A famosa contou com a doação de óvulos para poder ter um embrião com Guilherme Militão. Quando Joaquim completou um ano de vida, ela o levou para a clínica onde foi gerado e revelou que quase desistiu de ser mãe.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no 'vai ou vai!”'Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.