Xamã faz declaração especial para Sophie Charlotte: 'Minha namorada linda'

Casalzão! O cantor Xamã se derreteu de amores ao compartilhar uma declaração romântica à namorada, a atriz Sophie Charlotte

O cantor e ator Xamã usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 6, para publicar uma declaração especial à namorada, a atriz Sophie Charlotte. Juntos desde que atuaram no remake da novela 'Renascer', da TV Globo, os dois não escondem o quanto são apaixonados um pelo outro.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Xamã compartilhou uma foto romântica ao lado de Sophie e se derreteu de amores ao elogiar a companheira, que realizou uma apresentação surpreendente antes de um jantar beneficente do MASP (Museu de Arte de São Paulo) com apoio da marca Chanel.

No clique encantador, o famoso aparece beijando a amada na bochecha enquanto a selfie é registrada. "Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel", escreveu Xamã na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas que acompanham o casal.

"Sua namorada é muito linda mesmo", declarou uma seguidora. "Lindos! Pra sempre Eliana e Damião", disse outra, fazendo referência aos personagens de Sophie Charlotte e Xamã no remake de 'Renascer'. "Esse casal é tão lindo que nem sei explicar", se encantou uma terceira.

Confira a publicação de Xamã:

Minha namorada linda cantando ontem no jantar da CHANEL 🖤 pic.twitter.com/o4tsZ0SiXR — XAMÃ ❌ (@xamaoficial) November 7, 2024

Sophie Charlotte é clicada em clima de romance com Xamã durante jantar

Recentemente, a atriz Sophie Charlotte e o rapper Xamã curtiram um jantar juntinhos no Village Mall, no Rio de Janeiro. O casal foi clicado em clima de romance pelos paparazzi que estavam no local. Nas imagens, os dois aparecem trocando beijos enquanto aproveitavam o momento a dois.

Após deixarem o restaurante, os dois seguiram de mãos dadas até a escada rolante. Para a ocasião, a atriz apostou em uma camisa listrada com mangas longas, acompanhada de uma saia curta branca. Já o rapper usou uma camiseta branca e uma calça cargo; confira os registros do casal!