Sophie Charlotte fala sobre namoro com Xamã: 'A paixão vale a pena'

Casalzão! A atriz Sophie Charlotte abriu o coração ao comentar sobre seu namoro com o cantor Xamã e não escondeu o quanto está feliz

A atriz Sophie Charlotte aproveitou a folga de sábado, 9, para prestigiar a apresentação do namorado, o cantor Xamã, no festival Rock The Mountain, realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os dois, que atuaram juntos no remake de 'Renascer', da TV Globo, assumiram oficialmente o romance em julho deste ano, quando se beijaram publicamente pela primeira vez.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Sophie passou a compartilhar registros românticos ao lado de Xamã há pouco tempo. Em entrevista ao site 'Gshow', a artista, que não esconde o quanto está apaixonada, abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o cantor.

Segundo a famosa, atualmente, o casal se sente mais seguro para postar momentos juntos nas redes sociais. "Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela.

Sophie Charlotte ainda revelou que essa foi sua primeira vez no Rock The Mountain. "Eu tinha muita vontade de conhecer o festival. Todos os meus amigos sempre falaram que é o melhor festival, mais astral, mais gostoso de curtir", relatou a atriz.

Xamã, por sua vez, também tem acompanhado bastante a namorada em seus compromissos profissionais. Recentemente, o cantor compartilhou uma foto romântica ao lado de Sophie e se derreteu de amores ao elogiar a companheira, que realizou uma apresentação surpreendente antes de um jantar beneficente do MASP (Museu de Arte de São Paulo) com apoio da marca Chanel.

No clique encantador, o famoso aparece beijando a amada na bochecha enquanto a selfie é registrada. "Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel", escreveu o famoso na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas que acompanham o casal.

