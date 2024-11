João Gomes revela mudança de hábito após bronca de Ivete Sangalo: 'Respeitei'

O cantor João Gomes recordou uma bronca em forma de conselho que recebeu de Ivete Sangalo antes de realizar um show

O cantor João Gomes abriu o coração ao revelar ao público que já recebeu uma bronca de Ivete Sangalo nos bastidores. Em participação no programa 'Lady Night', exibido no Multishow, o artista contou que mudou um hábito em sua vida após o conselho bastante importante da veterana.

Ao longo do bate-papo com Tata Werneck, João recordou o momento marcante. O assunto veio à tona depois da apresentadora brincar com o fato do cantor roer as unhas. Em tom de bom-humor, a famosa comentou que o convidado costuma respeitar orientações recebidas de outras pessoas.

"Sei, inclusive, que a Ivete te deu um conselho, você ouve pessoas mais velhas, ela falou assim: 'Para de beber' e você parou de beber, não foi?", perguntou Tata. João Gomes, por sua vez, confirmou a informação e relembrou o ocorrido com a baiana.

"Eu estava indo tocar e estava todo mundo festejando, na alegria, e eu comecei a beber, né? Estava na décima cerveja, e ela [questionou]: 'Você ainda vai tocar hoje?' E eu disse: vou. Aí ela pegou e falou bem assim: 'Como você está bebendo nesse tanto, menino?'", relatou o músico.

"Você tá doido… Eita bronca da febre, passei um tempão sem beber depois dessa aí", completou João Gomes. "Você respeitou o conselho dela?", perguntou Tata Werneck. "Respeitei", reforçou o artista, por fim.

