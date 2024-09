Juliana Paes arrasa no look na hora de curtir Rock In Rio

Juliana Paes aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio e arrasou na hora de escolher o look para o famoso festival

Nesta quinta-feira, 19, Juliana Paes foi uma das famosas que aproveitou um tempinho para curtir o famoso festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro. O evento conta com shows de Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Groove, entre outros.

Simpática, a atriz fez questão de posar para os fotógrafos que estavam presentes no local. Juliana apostou em um look all black e deixou as pernas de fora para exibir sua boa forma. O batom vermelho deu o toque final na produção.

Juliana Paes foi bastante elogiada ao dar vida à personagem Liana de Pedaço de Mim, série exibida pela Netflix. A atriz também deu vida à Bruna em Vidas Bandidas, série do Disney+.

Como ter os glúteos de Juliana Paes?

Juliana Paes é conhecida por seu grande talento como atriz, mas também chama muito atenção por sua beleza estonteante e corpo em forma, que sempre foi um ícone de inspiração para muitos. Recentemente, ela recebeu muitos elogios por estrelar um ensaio poderoso exibindo o corpão. Mas, afinal, como chegar a um resultado parecido com o dar artista?

Conversamos com o cirurgião plástico Nicola Bernardini, que comentou um pouco sobre o visual da atriz e garantiu que há procedimentos, que não são invasivos, que podem render uma ótima resposta.

"O glúteo de Juliana Paes é o resultado de muito esforço, dedicação à atividade física e uma alimentação balanceada. Mas embora o exercício e a dieta sejam fatores fundamentais, alguns procedimentos estéticos também podem contribuir para esculpir e manter a aparência desejada", diz.

Ele explica que existem quatro tipos principais de formatos de glúteos, mas cada um desses formatos pode ser influenciado pela genética, podendo ser modelado através de exercícios e procedimentos estéticos, que auxiliam a atingir o contorno ideal.

Segundo Nicola, além de preenchimento com ácido hialurônico, técnica muito usada por algumas famosas, existem outros procedimentos como o bioestímulo de colágeno, que é um "tratamento que ajuda a estimular a produção de colágeno na área dos glúteos, conferindo firmeza e melhorando a textura da pele". Além da lipoenxertia ou enxerto de gordura.

"Essa é uma alternativa que pode proporcionar resultados muito semelhantes ao ácido hialurônico. Nesse procedimento, utiliza-se a própria gordura do paciente, que é removida de áreas com maior acúmulo e enxertada nos glúteos. Embora o resultado não seja idêntico ao ácido hialurônico, ele é bastante satisfatório, proporcionando volume e melhorando a qualidade da pele na área tratada. Além disso, a lipoenxertia tem a vantagem de ser uma opção mais econômica para muitos pacientes", detalha.