João Guilherme e Bruna Marquezine roubam a cena durante noitada no RJ

Casalzão do momento! João Guilherme e Bruna Marquezine surgem abraçados e esbanjam sorrisos durante festa de aniversário de amigo no Rio de Janeiro

O ator João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine esbanjaram romantismo e sintonia durante a noite de quinta-feira, 7. Os dois marcaram presença na festa de aniversário do relações-públicas Juan Moraes no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, o casal apaixonado posou abraçado para as fotos e esbanjou sorrisos. Para a festa, Bruna apostou em um vestido branco estiloso e curtinho, que deixou à mostra suas pernas torneadas. Por sua vez, João apostou em uma camisa listrada e deixou os primeiros botões abertos para dar um toque sensualidade ao visual.

Vale lembrar que Bruna e João estão assumidíssimos! Depois de um momento discreto no início do romance, eles resolveram se entregar ao amor e vivem uma fase de surgirem mais juntos. Recentemente, eles protagonizaram um momento romântico na praia do Rio de Janeiro enquanto aproveitaram um dia ensolarado. Além disso, ele também fez posts românticos com fotos do casal após uma festa há poucos dias.

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Roberto Filho / Brazil News

João Guilherme entrega noite quente com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, que foi ao ar no GNT, e recordou uma noite especial que viveu com Bruna Marquezine. Ao lado de Sabrina Sato, o artista compartilhou uma experiência marcante que teve com a amada, depois de um jantar com ostras que apimentou a relação.

Durante a atração, Sabrina Sato questionou: “Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante”. Em resposta, o filho de Leonardo contou sobre um jantar especial que teve Bruna Marquezine.

"Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos", iniciou ele. Que continuou: "Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida"."Entendemos!", reagiu Sabrina.

E joão continuou contando: "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", disse João.

E Sabrina quis saber se os ingredientes do jantar tinham relação com as sensações descritas. “É, comemos ostras lá (risos)”, respondeu o irmão de Zé Felipe. Apesar de não ter comprovação científica, o alimento é conhecido como afrodisíaco.