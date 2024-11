João Guilherme expõe detalhes de noite marcante com Bruna Marquezine: 'Ótimo'

O ator João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, no GNT, e recordou uma noite especial ao lado de Bruna Marquezine

O ator João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, que foi ao ar no GNT nesta quarta-feira, 6, e recordou uma noite especial que viveu com Bruna Marquezine. Ao lado de Sabrina Sato, o artista compartilhou uma experiência marcante que teve com a amada, depois de um jantar com ostras que apimentou a relação.

Durante a atração, Sabrina Sato questionou: “Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante”. Em resposta, o filho de Leonardo contou sobre um jantar especial que teve Bruna Marquezine.

"Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia. E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos", iniciou ele. Que continuou: "Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida"."Entendemos!", reagiu Sabrina.

E joão continuou contando: "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve. Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", disse João.

E Sabrina quis saber se os ingredientes do jantar tinham relação com as sensações descritas. “É, comemos ostras lá (risos)”, respondeu o irmão de Zé Felipe. Apesar de não ter comprovação científica, o alimento é conhecido como afrodisíaco.

João Guilherme reflete sobre ter sido criado por mulheres

Ainda durante a atração, ele contou que foi criado majoritariamente por mulheres, o que impactou em sua educação. "Não precisei ir muito longe para pensar na maneira como faço para me comportar ou para enxergar o mundo com tais olhos. Foi só uma educação, eu vivi dentro de casa com a minha mãe. Foi uma educação para isso. Isso era o certo, isso era o normal, respeitar o outro, respeitar a maneira que a pessoa se enxerga", disse ele.

Além da mãe, o famoso também cresceu muito próximo à avó e à tia. "E isso sempre foi lindo. Então, se eu trato os outros dessa forma, eu acho linda a maneira que as pessoas tratam o respeito pelo outro, quero ser respeitado assim também", contou.

