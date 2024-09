Gretchen e Esdras de Souza renovam votos no Rock in Rio

Casados desde 2020, Gretchen e Esdras de Souza renovarão os votos de casamento em capela montada no Rock in Rio; saiba mais

Nesta quinta-feira, 19, Gretchen e o marido, Esdras de Souza, renovarão os votos do casamento de forma especial: diretamente no Rock in Rio! O casal, que completa quatro anos no próximo dia 30, chegou junto no festival.

Para a ocasião, a cantora optou por um vestido transparente vermelho e uma grinalda na mesma cor que o modelito. Eles celebrarão a união na mesma capela que os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach renovaram os votos na última semana.

Vale destacar que Gretchen se casou com Esdras em 2020, em Belém do Pará, e em novembro de 2021 fez uma segunda cerimônia, em Portugal, onde reside atualmente. A primeira renovação de votos do casal foi realizada em 2022, em Salinas (PA). Na ocasião, eles compartilharam que a segunda festa era uma forma de reunir os entes queridos, já o casamento foi na época da pandemia.

Veja os registros:

Gretchen mostra resultado de novo procedimento

Recentemente, a cantora Gretchen usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o resultado de seu novo procedimento no corpo. A famosa, que está residindo em Lisboa, Portugal, aproveitou sua visita a uma clínica local para mostrar o estado atual de seu bumbum.

Gretchen aderiu ao procedimento para deixar a região mais firme, volumosa e lisa. Em seus stories no Instagram, ela explicou que realiza a aplicação de colágeno no local tanto em Portugal quanto no Brasil.

"Aqui é 6h da manhã, ainda está escuro, mas quando a gente investe na gente, não temos horário para acordar. É importante você treinar, é importante você fazer sua manutenção dos tratamentos, porque milagre não existe. É dolorido? É dolorido, são muitas picadas, mas vale a pena", iniciou ela.

Em seguida, já na clínica, Gretchen se filmou de costas para exibir o resultado do procedimento: "Gente, isso é vídeo e não tem photoshop. Estamos começando nosso ‘bumbum na nuca’ de hoje. Tratamento top aqui em Lisboa. Não pode parar", declarou a cantora. Confira.