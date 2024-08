Gretchen mostra resultado de novo procedimento: 'Não tem photoshop'

Mudanças! A cantora Gretchen celebrou o resultado do novo procedimento estético realizado no corpo; confira fotos

A cantora Gretchenusou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 22, para compartilhar com os seguidores o resultado de seu novo procedimento no corpo. A famosa, que está residindo em Lisboa, Portugal, aproveitou sua visita a uma clínica local para mostrar o estado atual de seu bumbum.

Gretchen aderiu ao procedimento para deixar a região mais firme, volumosa e lisa. Em seus stories no Instagram, ela explicou que realiza a aplicação de colágeno no local tanto em Portugal quanto no Brasil.

"Aqui é 6h da manhã, ainda está escuro, mas quando a gente investe na gente, não temos horário para acordar. É importante você treinar, é importante você fazer sua manutenção dos tratamentos, porque milagre não existe. É dolorido? É dolorido, são muitas picadas, mas vale a pena", iniciou ela.

Em seguida, já na clínica, Gretchen se filmou de costas para exibir o resultado do procedimento: "Gente, isso é vídeo e não tem photoshop. Estamos começando nosso ‘bumbum na nuca’ de hoje. Tratamento top aqui em Lisboa. Não pode parar", declarou a cantora.

Gretchen mostra resultado de procedimento - Reprodução / Instagram

Gretchen exibe situação atual de sua barriga

Recentemente, a cantora Gretchen chocou ao compartilhar novas fotos ao lado de seu esposo, o saxofonista Esdras de Souza. Morando em Portugal com o amado, a Rainha do Rebolado apareceu curtindo o dia de sol na praia e chamou a atenção ao exibir seu físico atual.

Após cirurgias, procedimentos estéticos, dieta e treino na academia, a famosa, que nas últimas semanas retirou excesso de pele nas pálpebras, apareceu recuperando aproveitando a praia na Europa com seu eleito.

"Como é bom estar sempre de bem com você mesma. Vivendo a vida sem se cobrar. Verão europeu e nós aproveitando tudo. Praia de Aveiro. Portugal", falou ela sobre a oportunidade de curtir com seu companheiro o local; confira mais detalhes!