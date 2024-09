Famosos prestigiam a exposição de Anish Kapoor na Casa Bradesco

Adriane Galisteu, Bárbara Paz e mais personalidades marcam presença no lançamento da exposição de Anish Kapoor

Na noite de segunda-feira, 9, personalidades e autoridades se reuniram na Casa Bradesco, em São Paulo, para o lançamento da exposição de Anish Kapoor na Sala AQUI. O evento contou com uma curadoria de Marcello Dantas para reunir 19 obras emblemáticas do artista.

A lista de convidados contou com a presença de Adriane Galisteu, Marina Ruy Barbosa, Bárbara Paz, Alex Allard, Di Ferrero, Cleo, Alexandre Herchcovitch e mais personalidades.

O evento também teve a presença de executivos do Bradesco, como o presidente do conselho de administração do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, o presidente Marcelo Noronha, os membros do conselho de administração, Denise Aguiar Alvarez, Denise Pavarina, Alexandre Gluher, Mauricio Minas e Walter Luis Bernardes Albertoni, e a diretora de Marketing e CRM Nathália Garcia.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Serviço:

“Anish Kapoor – Inflamação”

Data: de 15 de setembro a 15 de janeiro, das 10h às 22h (de terça a domingo, entrada até às 21h)

Local: Casa Bradesco – Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista (dentro da Cidade Matarazzo)

Classificação etária: livre