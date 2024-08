Eventos / Família

Eles cresceram! Filhos de Fernanda Lima roubam a cena em fotos com os pais

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert curtem noite no teatro com os filhos gêmeos, João e Francisco. Veja as fotos da família

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert curtem noite no teatro com os filhos - Foto: Leo Franco / AgNews