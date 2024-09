Sofia Vergara surpreende ao se pronunciar sobre derrota no Emmy: ‘Me roubaram’

Após sofrer sua quinta derrota no Emmy Awards, Sofia Vergara surpreende ao afirmar que teve o prêmio "roubado"; confira!

No último domingo, 15, Sofia Vergara marcou presença no tapete vermelho do Emmy Awards. Indicada pela quinta vez, a atriz, que brilhou com seu papel na série ‘Griselda’, da Netflix, manteve a postura e mostrou seu bom humor, mesmo sem levar o prêmio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela brincou que foi "roubada" durante o evento.

Apesar de ter recebido cinco indicações ao Emmy, quatro por seu icônico papel como 'Gloria' em 'Modern Family' e agora por sua atuação no drama 'Griselda,' onde interpreta uma narcotraficante, Sofia Vergara ainda não levou uma estatueta para casa. Mesmo com a "prateleira" de troféus completamente vazia, a atriz não perdeu o jogo de cintura.

Durante um vídeo feito nos bastidores da premiação, Sofia aparece fazendo piada sobre mais uma derrota. Ela brincou que teve o prêmio roubado após perder a categoria de Melhor Atriz de minissérie para Jodie Foster, em ‘True Detective: Night Country‘, da HBO: “Me roubaram, me roubaram o Emmy outra vez, pela quinta vez”, diz a artista.

Em seu perfil no Instagram, Vergara também mostrou que se divertiu durante a premiação e posou com vários amigos e colegas de elenco em seu vestido vermelho estonteante. Em uma das publicações, ela voltou a fazer piada com a derrota: “Eu não ganhei um Emmy, mas ganhei um hambúrguer”, declarou ao surgir no jantar do evento.

Sofia Vergara impressiona ao exibir detalhes de sua mansão luxuosa:

Recentemente, Sofia Vergara abriu as portas de sua luxuosa mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. A estrela da série Griselda e Modern Family revelou seus ambientes preferidos do imóvel e compartilhou detalhes dos cômodos da casa, que já pertenceu ao ex-jogador de beisebol Barry Bonds no passado.

O ambiente possui 17 mil metros quadrados e conta com seis quartos, 10 banheiros, um sobrado anexado para as visitas, piscina e uma sala de cinema, tudo decorado com itens de diversos países. Em entrevista à Architectural Digest, a atriz disse que trabalhou ao lado da designer Ohara Davies-Gaetano para deixar a residência "acolhedora e confortável”; confira.