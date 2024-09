Joaquim Huck é flagrado com a namorada no Rock in Rio

Filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Joaquim Huck aproveitou o primeiro dia de Rock in Rio junto com sua namorada. Veja as fotos

Filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Joaquim Huck curtiu o primeiro dia do festival Rock in Rio na companhia de sua namorada, Manoela Esteves. O rapaz e a amada foram flagrados pelos paparazzi enquanto assistiam aos shows do evento em uma área mais reservada e curtiam a vista do espaço.

Joaquim e Manoela estavam com looks descontraídos e foram fotografados enquanto conversavam.

Vale lembrar o relacionamento dos dois é sério e eles estão juntos há alguns anos. Recentemente, Joaquim foi aprovado para a Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e deve se mudar em breve para o exterior.

Angélica e Huck também são pais de Benício e Eva.

Angélica revela como é ver o filho namorando

Recentemente, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela.