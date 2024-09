A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma foto ao lado de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e se declarou para sua família

Virginia Fonseca agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 19, ao compartilhar um clique inédito com os filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nasceu no último dia 8.

No clique publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece em um sofá co um look todo branco e sem maquiagem. Ela está ao lado de Flor e segurando o caçula no colo, enquanto a primogênita a abraça pelas costas.

Ao dividir o clique encantador, a mulher do cantor Zé Felipe falou sobre ter realizado seu sonho de ter uma família. "Sempre tive o sonho de casar e construir uma família… Hoje com 25 anos eu agradeço a Deus por ter realizado mais do que eu sonhava!!", afirmou no começo do texto.

Virginia, então, se declarou para o marido e os filhos. "Sou casada com o homem da minha vida que me deu 3 anjos lindos, 2 princesas e 1 príncipe… Minhas Marias e meu José. Só sei agradecer por tantas bençãos, toda honra e glória a Deus", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories nesta quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. "Será que as irmãs amam? Fica o dia todo em cima do irmão se deixar", falou sobre a postura fofa das mais velhas com o recém-nascido. Confira!