Rock in Rio: camarim de Majur tem imagem de entidade e fonoaudióloga

CARAS Brasil descobriu as principais curiosidades do camarim de Majur no Rock in Rio

Majur (28) está escalada para dois dias do Rock in Rio especial 40 anos. A cantora vai fazer história nos dias 21 (Dia Brasil, no bloco Pra Sempre MPB, no Palco Mundo), e no dia 22 (uma homenagem à Alcione, no Palco Sunset). A baiana está a todo vapor para entregar um show memorável a um público de 100 mil pessoas.

Para ser o acontecimento deste final de semana no maior festival de música e entretenimento do mundo, a cantora tem se dedicado aos ensaios e redobrado a atenção com a voz. A CARAS Brasil apurou as principais curiosidades da artista para o evento do ano no Brasil.

A intérprete dos sucessos Andarilho e Naufrago leva a imagem da Maria Padilha a todo show. Para o Rock in Rio, não será diferente. A entidade vai marcar presença no camarim da artista, que também não abre mão de bons drinks. A revelação inédita foi feita de forma exclusiva à reportagem.

Majur pediu champanhe para brindar o sucesso, gin para aquecer o corpo e whisky e frutas variadas para uma leve equilibrada. Ela também terá uma fonoaudióloga para aquecer a voz momentos antes de entrar no Palco Mundo. A profissional estará todo tempo do evento disponível para cuidados especiais com a voz da cantora.

A preparação para o Rock in Rio começou bem antes dos mimos que ela terá em seu camarim. A artista está focada nos treinos e tem feito uma alimentação especial para chegar com tudo no evento. Ela também promete entregar no look, ainda um mistério para todos.

Além de Majur, o bloco Pra Sempre MPB vai contar com shows de Carlinhos Brown (61), Daniela Mercury (59), Gaby Amarantos (46), Ney Matogrosso (83) e Zeca Baleiro (58). A setlist da cantora é mantida em segredo e deve surpreender a todos.