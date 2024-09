Virginia expõe alegria ao receber produtos com desenho da família estampado

Nas redes sociais, Virginia surgiu alegre ao ser presenteada com acessórios que levam ilustração de sua família na estampa: "Eu amo ser brega"

Nesta quinta-feira, 19, a influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar, com alegria, o presente que recebeu de uma marca de sapatos e bolsas. Além de uma caixa personalizada, a apresentadora do 'Sabadou com Virginia' mostrou que foi presenteada com um tênis e uma bolsa, ambos estampados com um desenho de sua família.

“Olha esse mimo. Eu amo ser brega”, escreveu a empresária, enquanto exibia os produtos. A ilustração em questão é a mesma estampada no jatinho de sua família, com um desenho de Virginia, o marido, Zé Felipe, e os três filhos do casal, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um ano, e José Leonardo, que chegou ao mundo no dia 8 de setembro deste ano.

“Lascou! Eu não vou tirar do corpo agora”, brincou a nora do cantor Leonardo.

Confira mais detalhes:

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar sua barriga 10 dias após o parto

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionu na última quarta-feira, 18, ao mostrar como está a sua barriga 10 dias após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo.

No espelho do banheiro de luxo de sua suíte, a empresária fez uma foto e revelou como está seu abdômen depois de mais de uma semana do parto. Só de roupa íntima, a apresentadora do SBT exibiu a região quase toda recuperada.

Com um inchaço mínimo, Virginia Fonseca registrou a evolução. "10 dias pós parto", escreveu a influenciadora, que está diaramente fazendo massagens e outros procedimentos em seu salão particular em casa. Vale lembrar que ela já fez lipoaspiração e, antes da gravidez, treinava intenso, além de também se exercitar durante a gestação. Confira como está a barriga de Virginia!