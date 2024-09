Família É Tudo: Agenda de Beatriz Reis diminuiu participação de Selminha Veneno em novela

Agitando a reta final de 'Família É Tudo', Beatriz Reis teve participação de personagem reduzida na trama por conta de sua agenda

Na reta final de 'Família É Tudo', da TV Globo, Beatriz Reis tem movimentado a trama com sua personagem, Selminha Veneno. O que surpreendeu o público foi uma revelação do autor Daniel Ortiz: o papel da ex-BBB teve menor desenvolvimento do que o esperado por conta dos compromissos previamente agendados pela atriz. As informações são da revista Quem.

Segundo o novelista, Selminha Veneno poderia estar na história de 'Família É Tudo' desde julho e o romance com o personagem Babbo, de Alan Oliveira, tinha início previsto para o capítulo 120. Mas a personagem entrou para a trama apenas no final de agosto, já que precisou conciliar a agenda com o cronograma de gravações da novela.

Vale relembrar que Bia não esteve na festa de confraternização do elenco pelo encerramento das gravações por já ter sua presença no Rock in Rio agendada. Mas a artista não foi a única. Renato Góes, que dá vida ao mocinho Tom Monteiro, também não marcou presença no evento de despedida. Na noite de encerramento das gravações, ele prestigiou o Rock in Rio com a esposa, Thaila Ayala.

Beatriz Reis revela ter dado um fora em famoso

No último final de semana, Beatriz Reis fez sua estreia no Rock in Rio. Durante o evento, Bia do Brás deu uma entrevista para Yasmin Brunet, sua ex-colega de confinamento, que estava no comando do microfone do GShow. Em meio à conversa, a ex-vendedora abriu o jogo sobre sua vida amorosa e revelou que já deu um fora em um famoso comprometido.

Trabalhando como entrevistadora, Yasmin tentou extrair ‘babados’ de suas ex-colegas do Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com Vanessa Lopes e Beatriz Reis, ela perguntou sobre a vida delas após o reality. Foi então que ela perguntou se a ex-vendedora havia dado um fora em algum famoso depois de deixar o programa.

Sincera, Bia confirmou que rejeitou uma celebridade e compartilhou o motivo: “Não vou falar (o nome). Já, mas é porque ele é comprometido”, a vendedora explicou e se negou a compartilhar a inicial do famoso, mesmo com a amiga insistindo. Por fim, Yasmin não escondeu o choque com a declaração da amiga: “Vocês ouviram isso? Bomba! Babado!”, declarou.