Yasmin Brunet é substituída do cargo de repórter na Globo, afirma colunista

Segundo colunista, Yasmin Brunet enfrentou perrengues e foi dispensada do cargo de repórter do Rock in Rio na Globo; descubra o motivo

No último final de semana, Yasmin Brunet trocou a diversão pelo trabalho ao atuar como repórter para produzir conteúdo para as redes sociais do Multishow e da Globo durante o Rock in Rio. No entanto, a modelo não continuará no cargo e já foi substituída por um ator na próxima transmissão de shows, conforme revelado por Lucas Pasin, do Splash.

De acordo com Pasin, Brunet enfrentou vários perrengues durante seu trabalho no Rock in Rio. Fontes próximas ao colunista revelaram que a modelo passou longas horas de pé e sem acesso aos benefícios dos camarotes. Além disso, ela não teve permissão para assistir aos shows, apesar de ter pedido para acompanhar algumas apresentações.

Com isso, Yasmin prefiriu passar o bastão e já foi substituída do cargo de repórter. Nas redes sociais do Multishow, o ator Diego Martins está assumindo as entrevistas e já produz conteúdo para o perfil da emissora nos próximos quatro dias. Enquanto isso, a modelo, que publicou fotos relaxando na praia, não está mais envolvida na correria dos bastidores.

Yasmin Brunet foi alvo de polêmicas:

Vale destacar que a passagem de Yasmin Brunet pelo festival deu o que falar na web. Rumores indicavam que Paolla Oliveira teria se recusado a dar entrevista para a modelo durante o evento. No entanto, ambas as artistas se pronunciaram, e além de esclarecer a situação, também desmentiram os boatos sobre um possível desentendimento.

Além disso, surgiram rumores sobre um possível desentendimento entre Yasmin Brunet e Bruna Marquezine nos bastidores do festival. Inclusive, a atriz deixou de seguir a modelo nas redes sociais, mas posteriormente explicou que a decisão foi motivada apenas pela falta de convívio entre as duas e até voltou a seguir a loira.

Larissa Manoela entrega 'Xô Bafinho' para Yasmin Brunet:

No passado, Larissa Manoela já revelou ter um truque para lidar com pessoas com mau hálito. Durante o Rock in Rio, a atriz foi vista aplicando esse truque com Yasmin Brunet. Em uma entrevista com a modelo, a artista ofereceu seu spray chamado de "Xô Bafinho", enquanto estavam cara a cara e o momento viralizou nas redes sociais.