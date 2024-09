Gabi Brandt mostra tática para escapar do trânsito: 'Me recuso'

Gabi Brandt usou as suas redes sociais para revelar como faz para se locomover no Rio de Janeiro e conseguir evitar o trânsito da cidade

Em seu Instagram Stories, a digital influencer mostrou como faz para escapar do trânsito característico do Rio de Janeiro, onde ela mora. A tática de Gabi Brandt nada mais é do que usar o transporte público.

Primeiro, ela publicou uma foto mostrando que estava dentro do metrô. 'Trânsito? Me recuso', escreveu ela na publicação.

Em seguida, Gabi Brandt compartilhou um vídeo em que aparece sorrindo, usando um filtro da rede social que aumenta os olhos e a boca.

Inteligência do filho

Em suas redes sociais, Gabi Brandt sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. A famosa é mãe de Davi, de quatro anos, Henri, de três, e Beni, de um aninho, frutos do seu relacionamento com Saulo Poncio.

Recentemente, Gabi publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que seu filho do meio, Henri, aparece testando seus conhecimentos sobre estados brasileiros. "Para vocês que gostaram de ver o Henri falando árabe, ele tem um novo hobby. Gente, o garoto está lendo. Tem três anos. Pelo amor de Deus", disse ela.

No vídeo, Henri aparece jogando um jogo no tablet em que precisa acertar a localização de diversos estados no mapa do Brasil, e ele não erra nenhum. "Ele começou a se interessar por mapas e estados porque eu dei para ele de presente um mapinha do Brasil de montar, feito um quebra-cabeça. Cada peça é um estado. Na hora que eu vi, ele sabia todos. Ele pediu para baixar um jogo, ele está amando. Três anos de idade", concluiu Gabi.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Mano ele simplesmente sabe ler com três anos?", se espantou uma internauta. "O menino me humilhou", brincou outra. "Fiquei impressionada com ele acertando, aí depois me toquei que ele tem três anos e está lendo super rápido", comentou uma terceira.