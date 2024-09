Ex-Paquita Thalita Ribeiro emociona ao escrever carta aberta

A ex-paquita Thalita Ribeiro usou as suas redes sociais para escrever uma carta aberta emocionante para a geração 2000 das Paquitas

Recentemente, foi lançado o documentário Pra Sempre Paquitas, no Globoplay. A produção conta a trajetória das assistentes de palco de Xuxa Meneghel. No entanto, o documentário foi um pouco criticado por não dedicar a devida atenção para a Geração 2000, o último grupo a fazer parte da equipe da apresentadora.

Em sua conta no Instagram, Thalita Ribeiro, integrante da Geração 2000, escreveu uma carta aberta para as suas colegas. "Carta aberta para a Geração 2000. Ao longo de quatro anos, vivemos juntas um sonho incrível e transformador. Foram tantos momentos lindos, e outros nem tanto, mas inesquecíveis. Não vou ficar aqui descrevendo tudo, pois se não coube em um documentário, o que dirá em um post, não é mesmo?", começou ela no Instagram.

Em seguida, a famosa fez questão de elogiar as companheiras de equipe. "Só quero que saibam que tenho muito orgulho das mulheres que nos tornamos! Sabemos o que enfrentamos e todas as experiências que vivemos juntas, e cada uma delas nos fortaleceu de maneiras que nem conseguimos medir. As risadas, os desafios, os choros, os esporros, e as conquistas nos moldaram e nos uniram. Sou grata por cada momento ao lado de vocês. Que continuemos sempre a brilhar, levando nossa força e amizade por onde formos. Amo vocês", finalizou.

Relação com a Xuxa

A ex-paquita Thalita Ribeiro guarda grandes lembranças da época que trabalhou lado a lado com Xuxa Meneghel. Ela disse que a eterna rainha dos baixinhos lhe deixou boas memórias, principalmente por ter lhe ajudado em um momento de tristeza.

Em entrevista à CARAS Brasil, Thalita Ribeiro relembrou os tempos de paquita e falou um pouco sobre as homenagens que Xuxa tem recebido. Segundo ela, é algo mais do que merecido.

"A maneira como ela está comemorando esses 60 anos, com tantas homenagens que foram feitas, o navio sendo um sucesso, ela recebendo todo esse amor, é muito mais do que merecido", iniciou a atriz e jornalista.

"A Xuxa é uma pessoa muito especial, ela tem uma luz que eu não conheço que nenhuma pessoa tenha igual e ter trabalhado com ela foi muito importante na minha vida. Acho que muito do que eu sou hoje, como pessoas, como profissional, eu agradeço por esse tempo que eu trabalhei com ela. A Xuxa é muito humana, ela ensinou a gente a acreditar nos nossos sonhos, não desistir do que a gente quer", completou.

Thalita, que atualmente trabalha como empresária em uma produtora de audiovisual, contou que frequentava constantemente a casa da apresentadora, algo que marcou sua infância e adolescência. "São vários momentos especiais. A Xuxa sempre foi muito mãezona, então eu lembro muito da gente indo na casa dela e qualquer problema que a gente tivesse, ela resolvia", disse.

"Eu tinha 12 anos, pintei o cabelo e não tinha gostado, estava me sentindo feia. Fui para a casa dela chorando e ela falou para mim: 'Cara, você está linda. Para com isso'. Me ajudou, me acalmou. Ela fazia ensaio fotográfico nosso, sempre teve uma troca legal", relembrou.