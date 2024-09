Claudia Abreu faz rara aparição com três dos quatro filhos em noite no Rock in Rio

A atriz Claudia Abreu leva os filhos para curtirem o festival Rock in Rio e posa para fotos com os três herdeiros mais novos

A atriz Claudia Abreu aproveitou a noite desta sexta-feira, 13, junto com seus três filhos mais novos. Ela levou os herdeiros para curtirem a primeira noite de shows no festival Rock in Rio e posou com eles para os fotógrafos de plantão.

Abreu foi fotografada ao lado de Felipa, de 16 anos, José Joaquim, de 13 anos, e Pedro Henrique, de 10 anos, e também com um amigo dos adolescentes. Todos os filhos dela são frutos do antigo casamento com o diretor José Henrique Fonseca, de quem ela se separou recentemente após 25 anos de união.

Além dos três citados, a atriz também é mãe de Maria Maud, de 23 anos, que é cantora.

Nos últimos meses, Claudia Abreu encerrou o contrato com a Globo após 37 anos de trabalho na emissora. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Abreu assinou com o Prime Video, da Amazon, para fazer uma nova série. Ela está no elenco de Sutura, que conta a história de um rapaz que salva a vida de um jovem e é obrigado pelos criminosos de uma comunidade a fazer atendimentos médicos em seus aliados.

Claudia Abreu com os três filhos e um amigo - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Claudia Abreu com os três filhos e um amigo - Foto: Daniel Pinheiro / AgNews

Claudia Abreu fez rara aparição com o ex-marido recentemente

A atriz Claudia Abreu aproveitou uma noite na companhia de sua família e amigos em junho de 2024. Ela foi prestigiar o show de sua filha mais velha, Maria Maud, em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Por lá, ela reencontrou o ex-marido, José Henrique Fonseca, que é o pai da herdeira.

Inclusive, Claudia e José mostraram que mantêm uma boa convivência. Ao chegarem no local, eles posaram abraçados e também surgiram rodeando a filha.

Vale lembrar que o ex-casal se separou em outubro de 2022. Eles ficaram juntos por 25 anos e tiveram quatro filhos, Maria, de 23 anos, Felipa, de 17 anos, José Joaquim, de 13 anos, e Pedro Henrique, de 12 anos.